Życzenia bożonarodzeniowe krótkie i ładne wierszyki. Oryginalne życzenia na święta Bożego Narodzenia

Zwyczaj składania życzeń z okazji Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie – najpiękniejsze życzenia

Radosnych świąt Bożego Narodzenia,

Rychłego spełnienia każdego marzenia,

Ciepła, wiary i życzliwości

Życzę Ci łącząc wyrazy miłości.

***

W ten magiczny, świąteczny czas

Niech będzie radosny każdy z Was...

Kolorowej choinki, kolęd śpiewania,

Miodowego makowca, przy wigilijnym stole biesiadowania.

Bogatego Mikołaja, złotej gwiazdki z nieba,

Śnieżnego opłatka, a w Nowym Roku wszystkiego czego nam trzeba!

***

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

Jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

Jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

***

Pada śnieg, suną sanki,

Jest renifer, są bałwanki.

Śnieżki z nieba już spadają,

I życzenia swe składają.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Święta będą wyjątkowe,

A prezenty odlotowe!

***

Radosnych i spokojnych Świąt

W gronie najbliższych osób,

W miłości, radości i ciepłej atmosferze.

Wytrwałości w realizacji planów.

Nowy Rok niech przyniesie pełno

Radosnych chwil i spełni wszystkie marzenia.

***

Niech te święta będą dla Was

radosną uroczystością.

Zapowiedzią szczególnie głębokiego,

miłosierdzia Bożego.

Niech Bóg, którego macie w sercu,

prowadzi Was przez cienie i blaski.

Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym gronie życzy...

***

Gwiazda już do okien zagląda,

dziecko w niebo spogląda.

Rodzina przy stole zebrana,

będzie wesoło, jak w Sylwestra do rana.

Każda chwila w pamięci zapadnie,

nowe przeżycie z prezentu do gustu przypadnie.

W te święta i Nowy Rok ślę życzeń moc,

ciepłych rodzinnych świąt,

a w Sylwestra zabawy przez całą noc.

***

Z okazji magicznego Bożego Narodzenia,

życzę Ci miłości i własnego skrawka nieba.

Zadumy nad płomieniem świecy,

życia bez niepotrzebnej hecy.

Filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

i mnóstwa fajnej, radosnej zabawy.

Pięknej muzyki, słuchanej wieczorami,

i czasu spędzanego z bliskimi, z nami!

Wesołych Świąt!

***

W tym szczególnym czasie chciałabym/chciałbym Ci życzyć

dużo zdrowia i radości, niech uśmiech na Twej twarzy zawsze gości.

Aby praca zawsze była, a miłość się nie znudziła.

Żeby Święta były rodzinne, a Sylwester kilkugodzinny.

***

Duży brzuszek, biała broda

tylko śniegu nie ma - szkoda.

Patrzę i oczom nie wierzę,

święty Mikołaj jedzie na rowerze.

Wiezie wór, w którym są prezenty

chce, by każdy w tym dniu był uśmiechnięty.

Życzę Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy!

***

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy Wam mnóstwo zadowolenia.

Wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,

przyniesie Wam wytchnienie i radość.

Niech Nowy Rok obfituje w szczęście,

pomyślność, zdrowie i uśmiech.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

***

Chwała na wysokości, pokój ludziom dobrej woli,

niech spełnią się Twoje najskrytsze marzenia.

Niech Święta mijają w spokoju i radości,

w rodzinnym gronie, pełnym miłości.

Ciesz się pięknymi chwilami,

Bóg z Wami!

***

Niech nadchodzące święta, będą prawdziwie świąteczne,

zimowe na zewnątrz, gorące w sercu.

Niech świąteczne potrawy,

stworzą najpiękniejsze, rodzinne kolędy.

Niech szczęścia Was nie opuszcza,

i spełniają się Wasze najskrytsze sny!

***

Najlepsze życzenia świąteczne Tobie dziś składamy,

niech Cię wszystko co piękne i mądre w życiu spotyka.

Miej odwagę i szukaj prawdy by tego dotykać.

Opowiesz nam o tym niebawem,

gdy się znów za rok przy wigilinym stole spotkamy

***

Mam dla Ciebie tyle życzeń, wszystkich dziś ich nie policzę

Mamy na to mnóstwo czasu, więc nie powiem ich od razu,

będę mówił pomalutku, to na wiosnę, to w ogródku,

gdy Cię jakieś smutki dopadną,

ja dla Ciebie życzeń mam aż nadto.

Żebyś przy mnie się budziła,

żebyś dla mnie tylko była,

żebyś była uśmiechnięta, no i dostawała moc prezentów,

w święta piękną miej choinkę, no i kochaj mnie choć odrobinkę

***

Boże Narodzenie to początek, a z nim, za chwilę rok się zaczyna

to bardzo donośna chwila.

Możesz teraz od nowa ważne dla siebie rzeczy rozpocząć,

a za rok zobaczysz, jak wykiełkowały dobrze pielęgnowane sprawy,

jak przeobraziły Ciebie i stały się drzewami.

Realizuj własne plany, nie pozwalaj żeby mijał Ci dzień za dniem,

tylko działaj zgodnie z zasadą carpe diem!

***