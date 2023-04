Zwłoki mężczyzny, który podpalił się przed konsulatem Ukrainy w Krakowie skierowane na sekcję

"Zwłoki skierowano na sekcję do Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM" - informował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko. Badania m.in. pomogą ustalić, czy mężczyzna nie działał np. pod wpływem środków farmaceutycznych, ale i dadzą odpowiedź na pytanie o dokładną przyczynę śmierci.

62-letni (rocznikowo miał 63 lata) obywatel Ukrainy podpalił się w czwartek ok. godz. 7:50 stojąc w kolejce do Konsulatu Generalnego Ukrainy. W stanie krytycznym trafił do Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego szpitala Rydygiera, gdzie przeszedł operację.