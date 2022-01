Zwalone drzewa, połamane gałęzie. W Małopolsce strażacy interweniowali przez całą noc Anna Piątkowska

Połamane konary drzew, gałęzie i zwalone drzewa to szkody, jakie w Małopolsce poczynił podczas ostatniej nocy wiatr. - Jak na taką siłę wiatru, była to w miarę spokojna noc - podsumowuje Sebastian Woźniak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy interweniowali 60 razy w całej Małopolsce, ale zgłoszenia wciąż napływają. Ponadto ostrzeżenie IMGW o silnym wietrze obowiązuje do godziny 23 w niedzielę.