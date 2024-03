Zrób sobie prezent na Dzień Kobiet! Eliminacje Miss Polonia 2024 w Krakowie. Przyjdź na casting w Galerii Bonarka OPRAC.: Redakcja Naszemiasto.pl

Obecnie panującą Miss Polonia jest Ewa Jakubiec fot. Alec Buca / IGO-ART

Już 8 marca - w Dzień Kobiet - w Galerii Bonarka w Krakowie odbędą się eliminacje do konkursu Miss Polonia 2024. Uczestniczki mogą zgłaszać się w godz. 12-19. Jakie kryteria trzeba spełniać, by wziąć udział w castingu? Co warto przygotować?