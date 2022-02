Żona doniosła na męża, że ją zmusił do poronienia. Potem wycofała zeznania, ale Jarosław W. i tak ma wyrok

Z ustaleń prokuratury, głównie z oparciu o zeznania mieszkanki Krakowa pokrzywdzonej Doroty W. wynikało, że mąż się nad nią znęcał psychicznie i fizycznie od 2017 r. do 11 sierpnia 2019 r. Groził jej śmiercią, wyzwał, ciągnął za włosy. Miał też źle traktować jej syna, którego dusił, wbijał mu palce w krtań i szyję, szarpał go i popychał, przytrzaskiwał palce drzwiami i łamał paznokcie.

Kobieta zdecydowała się na opowiedzenie o rodzinnym dramacie, gdy 11 sierpnia 2019 r. mąż złamał jej nos i kopnął w brzuch, gdy była w ciąży. Uderzył ją też w głowę oderwaną od mebli deską. Wylądowała na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala św. Rafała. Lekarz dyżurny wezwał wtedy policję, gdy od pacjentki usłyszał, że została pobita przez męża. Kobieta nie stawiła się tego dnia w pracy i wysłała przełożonym zdjęcie swojej twarzy. Fotografia jest jednym z dowodów w sprawie.

Opisała też, że mąż ją prześladował telefonami, doprowadził do przerwania ciąży przez zażycie środków, które wywołały poronienie. Świadkiem awantur było ich dziecko oraz syn żony z innego związku.

Jarosław W. częściowo przyznał się do winy, ale przed sądem nie utrzymał się zarzut psychicznego i fizycznego znęcania nad partnerką. Został uznany za winnego naruszenia jej nietykalności cielesnej i spowodowania obrażeń ciała. Za oba czyny dostał rok odsiadki, do zapłaty żonie 1000 zł za krzywdę i 4 tys. za adwokata, którego wzięła. Z powodu odmowy zeznań przez żonę sąd nie był w stanie zweryfikować jej obszernej relacji ze śledztwa.

Wyrok już zaskarżyła prokuratura wskazując, że są jeszcze zeznania syna kobiety oraz funkcjonariuszy policji. Zwraca uwagę że sąd mógł się też zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje medyczne na temat Doroty W. o poronieniu i leczenie. Sąd wytknął śledczym, że sami to powinni zrobić podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego.