Zofia Klepacka rzuca petardami na ulicy i woła do sąsiadów: "Wstawajcie! Jezus Chrystus zmartwychwstał"! [wideo]

Koronawirus. Co z siłownią w hali Wisły Kraków?

Zgodnie z rozporządzeniem rządu siłownie i kluby fitness w Krakowie z uwagi na epidemię koronawirusa są nieczynne od 14 marca aż do odwołania. Czy to oznacza, że ich działalność całkowicie zamarła? I co z karnetami stałych klientów, także tych, którzy ćwiczyli w hali Wisły Kraków...