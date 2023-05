Znów rusza zbiórka ubrań do krakowskiej Szafy Dobra Aleksandra Łabędź

Ubrania można przynosić do Szafy Dobra na os. Górali 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00. Joanna Urbaniec / Polska Presspolska Press" Zobacz galerię (6 zdjęć)

Zabawki dla dzieci, czyste i niezniszczone wiosenne i letnie ubrania, a także obuwie na płaskiej podeszwie - te wszystkie rzeczy można przynosić do Szafy Dobra. W szczególności potrzebna jest odzież i buty dla osób dorosłych. Ubrania można przynosić do Szafy Dobra na os. Górali 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00.