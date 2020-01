Znów hotel w centrum, w dawnym banku PKO. Wniosek o wuzetkę

Wniosek o wuzetkę został złożony na początku stycznia i dotyczy "przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku dawnego banku PKO wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek hotelowy z towarzyszącą funkcją gastronomiczną i garażem podziemnym". To już kolejna wuzetka składana przez inwestora. Postępowania ws. wcześniejszych zostały umorzone, m.in. z powodu negatywnych uwag Zarządu Dróg odnośnie kwestii dojazdu do przyszłego hotelu.

W momencie kupna gmachu dawnego banki Janusz Wojciechowski zapowiadał stworzenie tam luksusowego hotelu. Jeszcze w zeszłym roku wydawało się, że plany te są dalekie od realizacji. Wszystko przez to, że deweloper ugrzązł z lokatorami, bo w budynku wciąż są mieszkania i żyje tam kilka starszych osób.

Wuzetka pierwszym krokiem do budowy

Wuzetka jest dopiero pierwszym krokiem do realizacji inwestycji. Dopiero po jej utrzymaniu można wystąpić o pozwolenie budowlane. Różnica jest taka, że wniosek o pozwolenie budowlane trzeba rozpatrzyć do 65 dni, natomiast wuzetka nie ma żadnego terminu rozpatrzenia. Dla tego obszaru opracowywany jest plan miejscowy "Wesoła-Zachód". Jeśli do momentu jego uchwalenia nie zostanie wydane pozwolenie budowlane na mocy wuzetki, to plan określi, co może być w tym miejscu. Plan na razie jest w początkowej fazie opracowywania.