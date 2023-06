Znany reżyser Marcin Koszałka nakręci film bądź ich cykl o Twierdzy Kraków? Miastu pomysł się podoba. W forty inwestuje miliony

Twierdza Kraków wejdzie na ekrany? Znalazła się w centrum uwagi znanego reżysera

Informację o tym, że Twierdza Kraków znalazła się w centrum zainteresowania Marcina Koszałki, krakowskiego operatora i reżysera filmowego, potwierdziliśmy też w Radzie Miasta Krakowa. Szczegóły nie są jednak znane. Nie wiadomo na razie, czy powstałby cykl filmów o twierdzy, a może jeden, a także gdzie miałaby być emisja. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z reżyserem, jednak nie odebrał telefonu.

Marcin Koszałka jest autorem zdjęć filmowych do wielu znaczących dzieł współczesnej polskiej kinematografii. To także dwukrotny laureat nagrody za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Brązowej Żaby na Camerimage. Jest również członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, a także reżyserem filmów dokumentalnych i fabularnych, do których sam pisze scenariusze.