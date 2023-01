Znane są wyniki kontroli PIP w Teatrze Groteska

Od 8 listopada do 29 grudnia ubiegłego roku trwały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w Teatrze Groteska. To efekt informacji pracowników i byłych pracowników o nieprawidłowościach związanych z warunkami pracy w teatrze kierowanym przez Adolfa Weltschka, m. in. dotyczących mobbingu.

Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" o mobbing oskarżyli dyrektora Groteski Adolfa Weltschka byli pracownicy administracyjni i działu promocji, a także obsługi widowni i technicy. Opowiedzieli oni m.in. o nagłych zwolnieniach z pracy, poniżającym traktowaniu, wyzwiskach i problemach psychicznych, z którymi mierzyli się długo po odejściu z pracy.

O kryzysie w teatrze opowiedziały nam również w rozmowie z 17 września 2022 roku Maja Kubacka i Barbara Cieślak, aktorki Teatru Groteska w Krakowie należące do nowo powstałego w teatrze Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Przyznały wówczas, że założenie związku wynikało z narastających przez lata problemów.