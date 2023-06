Znamy zwycięzców VI Turystycznych Mistrzostw Vlogerów – czołowego konkursu dla polskich youtuberów podróżniczych

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów

Wyniki VI Turystycznych Mistrzostw Vlogerów

VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów przyciągnęły uwagę szerokiej publiczności i pokazały, że polscy vlogerzy mają wiele do zaoferowania w dziedzinie podróży i turystyki. Ich kreatywne filmy inspirowały i przekazywały turystyczne emocje szerszemu gronu odbiorców. Konkurs ten stanowił doskonałą okazję do promocji polskich atrakcji turystycznych oraz zachęty do odkrywania uroków kraju.

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów przyczyniają się do promocji piękna Polski oraz zachęcają do podróżowania po kraju. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i twórczej pracy, która przyczynia się do odkrywania niezwykłych miejsc i inspiruje innych do podróżowania.