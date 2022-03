Znamy już 17 uczestników MŚ 2022 w amp futbolu. Potencjalni rywale Polski w październikowym turnieju w Turcji. Rosja wykluczona

Oto przydział drużyn z poszczególnych kontynentów na MŚ w Turcji (1-9.10.2022): Europa - osiem (najlepsze drużyny ME Polska 2021), Azja - pięć (już wyłonione w turniejach eliminacyjnych Iran 2022 i Bangladesz 2022), Afryka - cztery (czołowe zespoły Pucharu Narodów Afryki Tanzania 2021), Ameryka Południowa - cztery (będą wyłonione w trwającym turnieju eliminacyjnym w Kolumbii), Ameryka Północna i Środkowa - trzy (zostaną wyłonione w trwającym turnieju eliminacyjnym w Meksyku).

Z grona ośmiu drużyn, które zapewniły sobie udział w mundialu podczas ME 2021, wykluczona została Rosja. To efekt sportowych sankcji nałożonych na nią w związku z agresją rosyjskich wojsk na Ukrainę. Zastąpi ją dziewiąty zespół ME 2021 - Niemcy. PNA awansowały drużyny od... drugiego do piątego miejsca, gdyż jego triumfator - Ghana - nie spełniła wszystkich formalnych wymagań, żeby dołączyć do Światowej Federacji Amp Futbolu. Nie złożyła stosownych dokumentów, a lista federacji zrzeszonych w WAFF została zamknięta przed PNA.