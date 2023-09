Znalazły się brakujące pieniądze na naprawę schodów ruchomych przy dworcu MDA w Krakowie. ZDMK chce, by ruszyły przed wakacjami 2024

-Teraz chcemy jak najszybciej podpisać umowę z wykonawcą. Mamy nadzieję, że to kwestia najbliższych kilku dni- powiedział PAP Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

700 tys. zł, które ZDMK potrzebował na wymianę schodów, pochodzić ma z przyszłorocznych środków miasta. - To środki zaplanowane do realizacji na przyszły rok - doprecyzował urząd miasta. Nie będzie to przeniesienie - jak pierwotnie informowano - finansów z innych projektów.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu będzie zamówienie nowych ruchomych schodów. Ten proces może potrwać kilka miesięcy. - Naszym celem jest zakończenie wszystkich prac do nadchodzących wakacji - twierdził w rozmowie z nami Piotr Trzepak, wicedyrektor ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Jak podaje PAP, koszt wymiany schodów to ponad 4 mln. Tyle zaproponował wykonawca, z którym ZDMK prowadził rozmowy. Wcześniej ZDMK ogłaszał przetargi, ale nie było chętnych, dlatego podjął negocjacje z jedną z firm. ZDMK miał na inwestycję 3,5 mln zł.