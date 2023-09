"Znajdź Kotka Włodka" – interaktywna gra miejska, która pomoże poznać bliżej Nową Hutę

Co Polacy uważają o imigrantach?

Gra „Znajdź Kotka Włodka” to znakomita okazja do połączenia rozrywki z eksploracją miasta. Uczestnicy będą musieli wykazać się spostrzegawczością, zdolnościami rozwiązywania zagadek oraz zwinnością w poruszaniu się po mieście. Wszystko to będzie możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji Action Track, która wykorzystując lokalizację GPS będzie prowadzić uczestników po trasie gry.

Premiera gry „Znajdź Kotka Włodka” odbędzie się w czwartek 7 września. Start gry przewidziany jest w trzech turach (godz. 16:00, 17:00, 18:00). Miejsce zbiórki będzie przed budynkiem Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Uczestnicy, którzy odnajdą Kotka Włodka, zdobędą atrakcyjne nagrody. Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona. Link do formularza: https://tinyurl.com/kotekwlodekgra. Do uczestnictwa w grze niezbędne jest posiadanie smartfona z dostępem do internetu i włączoną lokalizacją GPS.