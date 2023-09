Zmodernizowane oddziały rehabilitacji i ortopedii w szpitalu im. J. Dietla oddane do użytku. Prace pochłonęły 20 mln złotych

W ramach modernizacji wyremontowane zostały sale dla chorych, pomieszczenia personelu i zaplecza socjalnego. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektroniczne, zmodernizowano wentylację mechaniczną i klimatyzację. Wykonano też izolację, zabezpieczającą przed zawilgoceniem.

Zakupiono również meble i komputery do pomieszczeń oraz nowy sprzęt medyczny, m.in. zestaw do endoskopii kręgosłupa i zestaw do artroskopii.