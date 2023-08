Zmniejsza stres, zwiększa zadowolenie z życia. Weź na kolana kota! [ROZMOWA]

No właśnie, a trzymać koty w zamknięciu tylko z obawy przed tym wirusem? Nie, przecież jest cała litania innych chorób kocich, wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, a nie zamykamy kotów z ich powodu. Zalecam: zdrowy rozsądek, dobrą dietę dla kota, tak żeby zwierzakom nie brakowało witamin, mikroelementów, różnorodnego pokarmu, a my myjemy ręce i opiekujemy się kotami - wtedy powinno być dobrze.

- I bierzemy kota na kolana, bez obaw?

Tak, oczywiście, czemu nie! Moje koty regularnie siedzą na moich kolanach.

- A jakie są dobroczynne skutki tego, że bierzemy kota na kolana - i że w ogóle go mamy?

To cała felinoterapia, czyli te wszystkie dobre działania kotów, które mogą korzystnie wpływać na nasz organizm. Przede wszystkim koty uspokajają, futerko pod palcami i mruczenie powoduje, że wchodzimy w stan relaksacyjny. Już samo przebywanie ze zwierzakiem zmniejsza nasz stres, zwiększa empatię, zwiększa zadowolenie z życia. Czujemy się potrzebni, ważni. Wracamy do domu, a zwierzątko na nas czeka stęsknione. Moim zdaniem prawdziwy dom to taki dom, gdzie są zwierzęta domowe, gdzie jest miłość, opieka, gdzie człowiek cieszy się z przebywania ze zwierzakami, troszczy się nie tylko o siebie.