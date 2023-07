Zmiany w Garbarni Kraków i Unii Tarnów przed nowym sezonem w III lidze

Nieoficjalne debiuty w Garbarni, spadkowiczu z II ligi, zaliczyli w sobotę 24-letni obrońca Adrian Kajpust, który właśnie przeniósł się do Krakowa z... Unii Tarnów, pozyskany z zespołu CLJ U-19 Wisły Feliks Grzybowski, 22-letni obrońca Patryk Moskiewicz z KS Starogard Gdański (wcześniej występował w zespołach młodzieżowych "Białej Gwiazdy") i 22-letni pomocnik z Sokoła Sieniawa Mateusz Sowiński. W składzie zespołu trenera Marcina Pluty zabrakło jeszcze powracającego do Garbarni na zasadzie rocznego wypożyczenia z Odry Opole Michala Kleca.

Bramki na boisku przy ul. Rydlówka w Krakowie zdobywali Kacper Durda dla gospodarzy w 86. minucie oraz Bartosz Bajorek w 17. i Filip Padło w 75. min dla przyjezdnych. W obu zespołach pojawiło się kilku graczy testowanych.

- Drużyna zaprezentowała niezły poziom - komentował trener Unii Radosław Jacek na oficjalnej stronie klubu. - Nie był to łatwy mecz, ale możemy być zadowoleni z organizacji zespołu w poszczególnych fazach gry. Zdaję sobie sprawę, że dużo brakuje zawodnikom do optymalnej formy, natomiast w tym momencie zwracamy uwagę na inne walory zawodników i na to, jak bardzo będą w stanie realizować nasz sposób gry. W meczu wystąpiło 9 zawodników testowanych, i na pewno 4 z nich będzie naszymi zawodnikami w przyszłym sezonie.