Zmiany na kąpielisku na Zakrzówku. Wymusiło je ogromne zainteresowanie basenami

- Z uwagi na duże zainteresowanie, a tym samym względy bezpieczeństwa wstęp na pomosty w słoneczne weekendy oraz dni świąteczne możliwy będzie od godziny 9. Od tego momentu obsługa będzie wydawała opaski uprawniające do wstępu. Wcześniejsze korzystanie z pomostów nie będzie możliwe. Opaski wydawane będą do godziny 19 - informują w ZZM.

Wydłużenie czasu funkcjonowania kąpieliska nie oznacza jednak, że dłużej będzie też pracować obsługa ratownicza - pozostaje bez zmian i będzie dostępna w dotychczasowych godzinach funkcjonowania kąpieliska (pozostaną w tygodniu) a więc między 10 i 18.

- W ciągu tygodnia od wtorku do piątku kąpielisko funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Apelujemy, aby stosować się do komunikatów oraz zaleceń obsługi jak i ratowników czuwających nad bezpieczeństwem - podkreślają w ZZM. - Przypominamy o bezwzględnym zakazie śmiecenia, palenia, spożywania alkoholu na pomostach. Kąpielisko, toalety, jak i cały teren parku to wspólna przestrzeń, której należy się szacunek i troska. Społecznie chyba czas najwyższy na zmianę powiedzenia, że to co wspólne jest niczyje. Jeszcze bardziej niż cokolwiek innego należy do nas wszystkich! Tej wspólnej troski nie zastąpi ani usługa sprzątania, ani ochrony, czy nawet monitoringu. Tak trwale i skutecznie zastąpi ją jedynie usługa myślenia, empatii i odpowiedzialności. Korzystajmy z nich, są darmowe! Te wcześniejsze wychodzą dość drogo, a płacimy wszyscy - dodają.