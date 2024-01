Zmarł Zenon Baran, były piłkarz i trener Hutnika. Cracovię prowadził w ekstraklasie

Informację o śmierci Zenona Barana podał nowohucki klub, w którym zmarły spędził największą część swojego piłkarskiego życia. "Urodził się 8 lipca 1934 roku, a futbol był w jego życiu obecny już od najmłodszych lat. Pierwsze kroki na tym polu stawiał w Dąbskim Kraków, ale po pewnym czasie trafił do mocniejszego zespołu, jakim był wówczas Hutnik. Na Suchych Stawach zagrał sporo meczów i nie przeszły one bez echa, bo na kartach hutniczej historii zostało po nich kilka pięknych zgłosek - Zenon Baran, razem z Andrzejem Sermakiem, zajmuje 10. miejsce wśród naszych najlepszych strzelców, z dorobkiem 56 goli" - przypomniał Hutnik.

W latach 1966-1983 Zenon Baran był w Hutniku trenerem. Najpierw grup młodzieżowych, a od października 1979 do czerwca 1983 prowadził I zespół.

Jego następnym przystankiem była Cracovia, ekstraklasa. Jak odnotowuje portal Wikipasy.pl, Zenon Baran prowadził "Pasy" od 17 lipca do 25 września 1983 (m.in. w dwóch meczach Pucharu Intertoto) oraz od 20 marca do 30 czerwca 1984 (czyli do końca sezonu).

Ostatnie pożegnanie Zenona Barana odbędzie się w środę 24 stycznia o 12.20 na cmentarzu Rakowickim.