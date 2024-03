Zmarł Alojzy Brożek, wieloletni wielicki radny, działacz Solidarności, społecznik i pasjonat rolnictwa oraz koni Barbara Ciryt

materiały UMiG Wieliczka

Nie żyje Alojzy Brożek. Miał 74 lata, odszedł nagle. To jedna z wiodących postaci wielickiego samorządu. Działalność samorządową miał we krwi. Przez całe życie związany był z Golkowicami, rodzinną miejscowością. Oddanie ludziom i sprawom społecznym to u niego rodzinne tradycje. Tam z dziada pradziada, z oddaniem działali na rzecz lokalnej społeczności.