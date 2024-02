Złota Palma w Cannes i pięć nominacji do Oscara. "Anatomia upadku" 28 lutego w cyklu Dojrzałe Kino w Kinie Pod Baranami

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".

"Anatomia upadku" to prawdziwe wydarzenie filmowe: nominowany do pięciu Oscarów, jeden z najgłośniejszych filmów roku, wyróżniony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. To mistrzowski thriller, który ogląda się niczym klasyczne filmy Alfreda Hitchcocka czy ich współczesne wersje w wykonaniu Davida Finchera.