Złodzieje cennych obrazów, czyli znikający Kossak, Witkacy i Gierymski

Kradzione z mieszkań, muzeów i galerii dzieł sztuki obrazy stają się cennymi rzekami, w które wato inwestować spore sumy. Dlatego choćby gangsterzy w rozliczeniach finansowych używali obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza

1. Guido Reni i porwanie Matki Boskiej Anonimowy rozmówca zadzwonił na policję i podał nazwiska mężczyzn, który w Trzebini w 2011 r. porwali Matkę Boską. Dzięki temu rozwikłano sprawę zagadkowego napadu sprzed ośmiu lat na dwie starsze panie, które mieszkały samotnie w domu na obrzeżach miasta. Stanęły oko w oko z dwoma zamaskowanymi bandytami, którzy na głowach mieli czapki, a na dłoniach rękawiczki. Wyrwali kabel telefoniczny i sterroryzowali panie. Ukradli kopię obrazu włoskiego mistrza baroku Guido Reni (1575- 1642), który namalował dzieło Matka Boska pod Krzyżem Chrystusa. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie Zbigniew F. po wpadce przyznał się do winy i potwierdził, że bił kobiety niebezpiecznym narzędziem. Za brutalny napad dostał karę 5 lat więzienia, ten wyrok jest prawomocny. Jego wspólnika nie ujęto.

2. Gierymski, czyli kłopot ze spadkiem Rok więzienia w zawieszeniu na rok próby- taki wyrok przed krakowskim sądem usłyszeli małżonkowie Mariusz i Joanna M. oskarżeni o przywłaszczenie obrazu Maksymiliana Gierymskiego o wartości 800 tys. zł. Obraz „Zima w małym miasteczku” M. Gierymskiego powstał w 1872 r. i w 1938 r. znalazł się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Zaginął w czasie wojny. Małżonkowie M. robili porządki po śmierci w 2007 r. babki Joanny M. i wtedy znaleźli obraz z doczepioną karteczką o treści: „ten obraz zakupiłam od nieznajomej osoby (tęga blondynka), zapłaciłam 800 zł, cała moja renta. Należy zwrócić Muzeum Narodowemu w Krakowie”.

Małżonkowie sprawdzili, że obraz jest na liście strat wojennych. Taką informację odkryli na stronie internetowej Ministerstwa Kultury. Janina i Mariusz odkładali decyzję co zrobić z obrazem. Gdy po latach doszło między nimi do konfliktu i rozpadu związku mężczyzna powiadomił policję, że żona ukrywa dzieło. Oboje usłyszeli wyrok.

3. Monet ukryty za szafą Obraz Claude’a Moneta zniknął z Muzeum Narodowego w Poznaniu w 2000 r. Odkryto go 10 lat później u 41-letniego mieszkańca Olkusza w Małopolsce . Dzieło budowlaniec Robert Z. przechowywał za szafą rodziców. Po zatrzymaniu mężczyzna wyjaśnił, że "Plażę w Pourville" ukradł dla siebie, bo kocha Moneta. Poznański sąd wydał na niego wyrok: trzy lata pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia części szkody, czyli 28 tys. zł zapłaty za renowację obrazu. Za kradzież cennego dzieła sztuki groziło 10 lat więzienia. Sąd nie koncentrował się na wartości skradzionego dzieła chociaż rzeczoznawca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycenił je na 7 milionów dolarów. Stwierdził, że jest to jedynie kwota orientacyjna, możliwa do sprawdzenia na aukcji, na którą poznańskie Muzeum odzyskanego obrazu impresjonisty przecież nie wystawi.

4. Dominik Ch. i okazja czyni złodzieja Prokurator uzgodnił z Dominikiem Ch. karę półtora roku więzienia i 1500 grzywny. Kradł obrazy i dzieła sztuki z nieczynnej galerii na krakowskim Kazimierzu. Nie krył, że skorzystał z okazji. Kiedyś w tej kamienicy mieszkał u matki. Odwiedził ją i wyszedł, by zapalić papierosa. Usiadł na parapecie koło zamkniętej galerii, która mieściła się na parterze. Okno jakoś tak samo się uchyliło, więc zajrzał do lokalu, gdy nikt nie odpowiedział na jego wołanie: Halo, halo, jest tu ktoś? Wszędzie były oparte o ścianę obrazy. Najpierw wyniósł jeden i ukrył go w bramie.

Potem brał kolejne. Przyznał się do winy i sprzedaży obrazów i dwóch figurek. Zarobił na tym, jak wyliczył, 6500 zł. Wydał je na życie, opłaty i na klocki lego dla syna. Śledczy zarzucili mu kradzież dzieł na kwotę 130 tys. zł. Odzyskano skradzione 33 obrazy.

5. Wojciech Kossak cenny, ale fałszywy Żona spojrzała na męża, który wyglądał na szczęśliwego, że do swojej kolekcji zdobędzie autentyczny obraz Wojciecha Kossaka datowany na 1935 r. Sławomir K. Jakiś czas później dowiedział się, że oryginalne dzieło wisi spokojnie w Muzeum Sztuki w Łodzi, a on nabył tylko lichą podróbkę za 30 tys. zł. Sławomir K. poznał Macieja G. z Gniezna przy okazji nabycia zabytkowego mebla, mężczyzna zaproponował mu też kupno obrazu Kossaka „Ranny kirasjer i dziewczyna”. Wskazał, że dzieło też jest wystawione na internetowej aukcji. O autentyczności świadczyła ekspertyza z 1984 r. W 2013 roku doszło do finalizacji transakcji. Pół roku później na portalu allegro kolekcjoner znalazł kolejną ofertę Macieja G. Tym razem handlarz oferował za 22 tys. zł obraz Jerzego Kossaka „Wesele krakowskie”; w pakiecie była też ekspertyza potwierdzająca autentyczność dzieła. Wtedy wyszło na jaw, że oba obrazy to falsyfikaty i dołączone ekspertyzy też są podrobione. Uświadomiła to kupcowi rzeczoznawca Desy w zakresie wyceny dzieł sztuki. Maciej D. nie przyznał się do winy. Prokurator w akcie oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zarzucił mu oszustwo na kwotę 52 tys. zł i próbę wyłudzenia kolejnych 320 tys. złotych. Za tyle oferował fałszywe obrazy. Maciej D. dobrowolnie poddał się karze półtora roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

6. Obrazy znikają z Galerii Barbara Z-Ś. zaprzecza zarzutom i nie chce składać wyjaśnień przed krakowskim sądem, przed którym odpowiada za przywłaszczenie ponad miliona złotych za sprzedane obrazy w jej Space Gallery. W sumie prokurator postawił kobiecie 102 zarzuty dotyczące zagarnięcia sporych sum na szkodę 74 osób z kraju i z zagranicy za obrazy, które przekazali kobiecie do jej galerii. Liczyli, że jest sprzeda. Nie pomylili się, faktycznie znalazła kupców, ale pieniędzy już właścicielom dzieł nie oddała.

Sąd podzielił tę sprawę na dwie części. Przed sądem rejonowym ma się odbyć proces dotyczący mniej wartościowych dzieł, a przed Sąd Okręgowym w Krakowie rozpoczęła się w piątek sprawa, w której oskarżona ma trzy, ale najpoważniejsze zarzuty. Chodzi o zagarnięcie 220 tys. zł za obraz Edwarda Krasińskiego „Interwencja”, który był własnością Małgorzaty P., właścicielki innej galerii sztuki. Oskarżona ma też zarzut przywłaszczenia 300 tys. za obraz „Pejzaż z Prowansji” Romana Kramsztyka należący do Wiesława G. Odpowiada też za zagarnięcie obrazów na szkodę Uzdrowiska w Żegiestowie. Chodzi o kolekcję 6 cennych dzieł Kazimierza Sichulskiego wartych 300 tys. zł i 14 obrazów Feliksa Wygrzywalskiego wycenianych na 540 tys. zł. Proces trwa.

7. Witkacy i narkotykowy gang Pisarz i malarz Witkacy ćpał dość ostro. Jednak w narkotycznych wizjach nie przewidział, że krakowski gang zafascynuje się jego obrazem. I przehandluje za 10 kilo marihuany. W nocy 26 października 2005 r. zamaskowani ludzie podeszli pod budynek Muzeum Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej. Przy ścianie ustawili stół, rozbili szybę. Włączył się alarm, trzy minuty potem zjawiała się ochrona i stwierdziła włamanie. Ze środka zginął jeden eksponat - portret małżonków Iwaszkiewiczów autorstwa Stanisława I. Witkiewicza. Według szacunków obraz miał wartość 200 tys. zł. Użyty pies tropiący zgubił trop. Sprawa została umorzona w 2006 r. Prawda o losach Witkacego wychodzi na jaw przez przypadek w 2011 r., gdy w bloku przy ul. Tatrzańskiej w Łodzi funkcjonariusze CBŚ zatrzymali mężczyznę, który dorabiał pracując dla narkotykowego gangu. W jego piwnicy leżał zawinięty w karton obraz Witkacego. Tuż obok worków z marihuaną. „Portret Iwaszkiewiczów" wrócił do muzeum w Podkowie. Za paserstwo obrazu i narkotyki Jacek W. ostał 2 lata i 5 miesięcy więzienia. Złodziei dzieła nie ujęto.

8. Okradziony Nowosielski Zapadł wyrok w sprawie 32-letniego Tomasza H. ps. "Haczyk"., który był oskarżony o kradzież oryginalnych obrazów i ikon z domu zmarłego malarza Jerzego Nowosielskiego. Złodziej posiedzi za kratkami cztery i pół roku. Na ławie oskarżonych zasiadała też Miłosława D. Potwierdziła, że utrudniała śledztwo i ukrywała u siebie Tomasza H. Z kolei Adam G. przyznał, że przechowywał kradzione przedmioty o wartości 200 tys. zł. Oboje poddali się karze - Miłosława D. 5 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata, a Adam G. 2 lata w zawieszeniu na 3. Wcześniej, w osobnym procesie, wyrok 10 miesięcy więzienia za paserstwo części łupów usłyszał 31-letni Wojciech G. Główny oskarżony Tomasz H. miał też na koncie inne włamania. Skazano go m.in. za kradzież biżuterii w 2007 r. z mieszkania przy ul. Starowiślnej.

9 Złodziej wpadł dzięki studentce ASP Kilka miesięcy złodziej buszował po krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kradł pozostawione bez opieki obrazy i grafiki. Wpadł, gdy połakomił się na dzieła 24-letniej Joanny J. Swoje dwa obrazy studentka zamierzała pokazać na wystawie przygotowywanej na uczelni. Jedna z kamer zarejestrowała złodzieja. Joanna J. uważnie obejrzała zapis monitoringu i wprawnym okiem malarki dostrzegła, że złodziej porusza się, jak napisano w policyjnej notatce, "charakterystycznym kobiecym chodem". Cztery dni później wzrok Joanny J. przykuł pasażer tramwaju nr 3. - Rozpoznałam tego mężczyznę po chodzie. Miał ten sam płaszcz, buty, apaszkę. Trzymał tekę na rysunki, jak studenci ASP - 24-latka relacjonowała potem śledczym. Ruszyła tropem złodzieja, na poczekaniu wymyśliła fortel. - A pan to trochę wygląda jak artysta... - zagaiła. Złodziej połknął haczyk. - Dobrze pani trafiła, jestem studentem ASP - kłamał. Złodziej podał jej swoje nazwisko, adres, telefon, zaprosił do domu, ale studentka odmówiła. Paweł S. przyznał się do winy, wyraził skruchę. Sąd potraktował go łagodnie i wymierzył 6 miesięcy ograniczenia wolności w postaci pracy społecznej przez 20 godzin w miesiącu.

10. Paser obrazów z ul. Szerokiej Policjanci odzyskali trzy obrazy, które przed rokiem zostały skradzione z jednego z mieszkań w Krakowie. Zatrzymali przy tym 65-letniego pasera. Pod koniec marca 2016 r. ktoś włamał się do jednego z mieszkań w Krakowie. Sprawcy zrabowali trzy nieduże, ale cenne obrazy. Był to obraz olejny „Panorama miasta”, „Pejzaż górzysty” oraz „Krajobraz z wodospadem”. Wszystkie nieznanego autorstwa, wykonane techniką olejną i datowane na lata 1601-1800. Informacja o skradzionych dziełach wraz z dokładnym ich opisem natychmiast trafiła do „Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem”. Każda z prac wyceniona została przez pokrzywdzonego na 20 tys. złotych.

Śledczy z komendy miejskiej i z krakowskiego CBŚP ustalili, że obrazy mogą być w posiadaniu pewnego 65-letniego mężczyzny, mieszkańca Krakowa. Na ulicy Szerokiej policjanci zatrzymali tego człowieka. Faktycznie, miał przy sobie poszukiwane skradzione obrazy. Sprawca usłyszał zarzuty paserstwa, za co grozi mu 5 lat pozbawienia wolności.