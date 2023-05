Złodziej butów wpadł pod Krakowem. Był poszukiwany przez policję, miał do odsiadki 7 lat

Policjanci przejęli złodziei od ochroniarzy. Zaznaczając, że mężczyzna podczas zatrzymania był agresywny i próbował wprowadzić w błąd mundurowych co do swoich danych personalnych. Podszywał się pod inną osobę.

- Stróże prawa jednak szybko się zorientowali i ustalili jego prawdziwą tożsamość. Okazał się nim 53-latek, a jego wspólniczka to 47-latka, oboje z Krakowa. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych, jasny był powód zachowania mężczyzny, bo jak się okazało, był od 2 lat poszukiwany listem gończym do odsiadki 7 lat m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, kradzieże i rozboje, których się wcześniej dopuścił - dodaje rzeczniczka policji.

Zatrzymani spędzili noc w policyjnej celi. Kolejnego dnia, w komisariacie usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia. 53-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi wcześniej zasądzoną karę 7 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy co do własnej tożsamości — za to wykroczenie, wobec niego został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.