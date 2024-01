Złodziej alkoholu i produktów spożywczych wpadł w Skawinie. Okazało się, że był poszukiwany

Kradzież miała miejsce 12 stycznia 2024 r. Wówczas funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie zostali wezwani na interwencję do skawińskiego sklepu. Na miejscu policjanci przejęli złodzieja ujętego przez pracowników ochrony. To 38-latek ze Skawiny.

- Mężczyzna ukradł produkty spożywcze, w tym alkohol, o łącznej wartości 130 złotych. Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w celu ustalenia miejsca pobytu i odbycia kary 20 dni aresztu za wcześniej popełnione wykroczenie - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Złodziej został zatrzymany. Za kradzież ukarano go mandatem. Jako poszukiwany trafił na noc do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie do aresztu, w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary.