Zielony park Reduta rozkwitł w pełni. Kosze mniej widoczne

Park Reduta został ukończony w połowie roku i uroczyście otwarty w sierpniu. Kosztował blisko 13 mln zł. W parku posadzono 300 drzew, 8 tys. krzewów, 131 drzewek owocowych, prawie 900 krzewów owocowych, ponad 2 tys. pnączy i 3,5 tys. sztuk bylin. Powstało w nim ponad 25 tys. metrów kwadratowych trawników i łąk kwietnych. To park, w którego powstaniu od początku aktywny udział mieli mieszkańcy. To oni brali udział w opracowaniu jego koncepcji, a następnie wybrali wersję do realizacji.

W parku znajduje się wielofunkcyjny, 200-metrowy pawilon, który pełni funkcję kawiarni oraz miejsca spotkań mieszkańców. Na dachu pawilonu znajduje się taras, z którego można obserwować park. W parku zamontowanych zostało około 100 ławek, 135 koszy na śmieci, 20 hamaków, 20 leżaków oraz poidełko. W części leśnej parku powstała ścieżka spacerowa pomiędzy drzewami, przeznaczona dla biegaczy.