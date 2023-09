Zespół Placówek Oświatowych w Drogini ma nowoczesną salę sportową. Inwestycja powstała dzięki dotacji rządowej

Przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini w gminie Myślenice powstała nowa sala gimnastyczna. W sobotę, 2 września została oddana do użytku. Dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców tej miejscowości to było wielkie święto, bo na obiekt sportowy czekały całe pokolenia. W uroczystościach otwarcia sali uczestniczyli goście poseł Władysław Kurowski i wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz przedstawiciele samorządu myślenickiego.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic podkreślał, że na ten obiekt sportowy przy miejscowej szkole mieszkańcy czekali całe dziesięciolecia. Dotychczas najmłodsi uczniowie ćwiczyli na korytarzu, a ci ze starszych klas byli dowożeni do hali sportowej. Jak wcześniej mówił nam dyrektor ZPO Jarosław Pietrzak dojazdy były kłopotliwe, bo przez to uczniowie i nauczyciele tracili sporo czasu. Dlatego chętniej podczas lekcji wychowania fizycznego korzystali sąsiedniego boiska orlik.

Wyczekiwana sala ze wsparciem rządowym

Teraz jak mówił burmistrz wszyscy będą ćwiczyli i grali mecze "u siebie". Już podczas budowy sali w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" burmistrz Szlachetka podkreślał, że sala to ważne miejsce poprawiające warunki do rozwoju fizycznego, które ma się przyczyniać m.in. do przeciwdziałania wadom postawy u uczniów. W ZPO w Drogini to szkoła i przedszkole. W Szkole Podstawowej uczy się około 160 uczniów, a do Przedszkola Samorządowego chodzi 70 dzieci.

Wyczekiwana sala gimnastyczna przy Zespole Placówek Oświatowych w Drogini powstała dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Dziś w Drogini jest piękny obiekt sportowy, z którego korzystać będą wszyscy mieszkańcy tej miejscowości, a w szczególności ci najmłodsi. Wszystko dzięki dofinansowaniu z rządowych środków. Właśnie tak działa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. O budowę sali zabiegała także lokalna społeczność. W starania o realizację inwestycji włączyło się Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini "W Lepsze Jutro". Gmina pozyskała fundusze na to zadanie. Dwa lata temu podpisana została umowa na realizację zadania. Jak poinformował burmistrz Jarosław Szlachetka na zadanie w Drogini gmina pozyskała 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Co pozwoliło nie tylko na budowę sali gimnastycznej, ale także nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, siłowni plenerowej oraz zagospodarowanie terenu, a z nim nowe miejsca postojowe, ciągi piesze i małą architekturę.

Sala gimnastyczna nowoczesna i bezpieczna

Budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny o wymiarach: 21,85 na 39,50 metra i o wysokości 8 metrów. Powierzchnia sali to ok. 300 metrów kwadratowych, z której zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne. To odrębny obiekt, niezależny od istniejącego budynku szkoły. Posiada instalacje wewnętrzne, m.in. gazową, centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji oraz fotowoltaiczną.

Salę wyposażono w tablicę do koszykówki, sprzęt do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, tablicę wyników, siatki ochronne, kotary dzielące salę, piłkochwyty, maty zabezpieczające nawierzchnię sali, piłki, a także elementy do gimnastyki. W obrębie obiektu zlokalizowano także salę zajęć muzycznych wraz z zapleczem na sprzęt, a także szatnie czy pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji przebudowany został także teren w pobliżu sali: ciągi piesze z placami wokół budynku i miejscami postojowymi, a także ogrodzenie. Rozbudowano również instalację oświetlenia zewnętrznego. Co ważne powstał też nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci oraz siłownia zewnętrzna z bezpieczną nawierzchnią.

Dotacje z RFIL pozwalają spełniać marzenia

- Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Drogini tylko w sferze odległych marzeń mieli budowę takiej okazałej sali gimnastycznej. Po to właśnie powstał RFIL, aby te marzenia spełniać. Gmina na budowę sali w Drogini wydała blisko 6 mln zł. To tylko część z prawie 15 mln dofinansowania, które otrzymała na trzy projekty sportowo-rekreacyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówi Łukasz Kmita.

Na ukończeniu jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczanach, a w Centrum Wodnym AQUARIUS trwa budowa trzeciej niecki basenu. Całość środków z RFIL pozyskanych przez gminę Myślenice to prawie 41 mln zł. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreśla, że tak działa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W całej Małopolsce samorządy otrzymały z pięciu edycji tylko z tego źródła 1,5 mld zł. Jak widać tutaj, w gminie Myślenice, owocem tego programu są inwestycje w rozwój lokalnych społeczności czy lepsze warunki edukacji także tej sportowej.

Dodatkowe środki dla samorządów

- To, co udało nam się w Polsce, to samorządy. Dlatego też z rządowych dotacji, a także programów środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. Dzięki nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. samorządy jeszcze w tym roku otrzymają kolejne wsparcie w wysokości 14 mld zł. Dodatkowa pula dla małopolskich samorządów wyniesie ok. 1,2 mld zł. Środki z podziału tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki, a samorządy będą mogły same decydować o ich przeznaczeniu. To szansa na kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców – dodaje wojewoda małopolski. Wylicza, że dla Myślenic to dodatkowe prawie 17 mln zł.

Zmiany w Kodeksie Pracy od 26 kwietnia