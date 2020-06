Zespół Małe TGD tłumaczy, że jego piosenka z Roksaną Węgiel nie jest plagiatem

Autorem piosenki „Nie z tej ziemi” jest Piotr Nazaruk, muzyk, kompozytor utworów do wielu spektakli teatralnych, dyrygent zespołu TGD oraz twórca piosenek zespołu Małe TGD.

Pragniemy zauważyć, iż na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych plagiat rozumiany jest jako bezprawne przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu, bądź jako celowe wprowadzenie w błąd co do autorstwa. Żadna z tych sytuacji nie ma miejsca w niniejszej sprawie.

Aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii, zwróciliśmy się o opinię do specjalistki z zakresu muzyki i prawa – Aleksandry Sewerynik, doktora nauk prawnych i dyrygentki chóralnej. Z analizy przeprowadzonej przez Panią Doktor wynika, że pomimo zauważalnych dla przeciętnego słuchacza podobieństw pomiędzy utworami "Nie z tej ziemi" i "Physical", nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego, w szczególności naruszenia prawa do autorstwa utworu (potocznie nazywanego plagiatem). Podobieństwa wynikają bowiem z podobnego stylu utworów i korzystania przez autorów z podobnych, aczkolwiek rodzajowych cech kształtowania elementów składowych obu utworów.