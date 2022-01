Zespół filmowy szuka statystów z Krakowa i okolic. Warunek: śródziemnomorski typ urody

Zdjęcia do filmu fabularnego "The Delegation" będą realizowane w Krakowie od 22 stycznia do 3 lutego 2022 roku. Polsko-izraelsko-niemiecka produkcja opowie historię izraelskich licealistów, którzy wyjeżdżają na szkolną wycieczkę do Polski, aby odwiedzić obozy zagłady i miejsca pamięci o Holokauście. Jak zapowiadają producenci, "fabuła skupia się na dojrzewaniu trójki przyjaciół: Mayi, Frischa i Roya, a akcja rozgrywa się gdzieś pomiędzy wielkimi dramatami Historii, a codziennymi trudami dojrzewających młodych ludzi".

Na potrzeby tego filmu poszukujemy grupę młodzieży (kobiety i mężczyźni) w wieku 16-22 lata o śródziemnomorskim typie urody, która będzie dyspozycyjna przez cały okres (kontynuacja) w dniach 22, 25, 26, 27, 30 stycznia oraz 1, 2, 3 lutego. Stawka za jeden dzień zdjęciowy 120 zł netto. Poszukujemy osób szczególnie lokalnej społeczności, która chciałaby przeżyć niesamowitą przygodę w tym projekcie - informuje Julia Dąbrowska z MKM Studio.