ZERO WASTE 2021. 17 grudnia zapraszamy na panel dyskusyjny i warsztaty: kulinarne, DIY i las w słoiku. ZERO ODPADÓW Redakcja

Marnujemy na potęgę. Wyrzucamy żywność, ubrania, sprzęty AGD i RTV. Nie naprawiamy, nie przetwarzamy. Ceny za wywóz odpadów przyprawiają o zawrót głowy, a tymczasem my produkujemy ich coraz więcej i więcej. To problem globalny, dlatego coraz głośniej mówi się o idei ZERO WASTE, czyli zero odpadów. Czy da się zatrzymać zbyt konsumpcyjny tryb życia? Co my, jako mieszkańcy Małopolski możemy zrobić, by nie tonąć w śmieciach? Czy możemy być bardziej EKO? Przestać tyle kupować, a jeszcze więcej wyrzucać? Już 17 grudnia zapraszamy wszystkich na panel dyskusyjny Zero Waste 2021 i warsztaty z udziałem licznych ekspertów. Spróbujemy podpowiedzieć, co robić, by marnować mniej i żyć zgodnie z ideą ZERO WASTE. Mamy też dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami!