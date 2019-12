Zegarki klasyczne – idealny prezent dla kobiety

Zegarek jest jednym z wyróżników nienagannej stylu i czystej elegancji. Dla pań stanowi też jeden z elementów biżuterii, dopełnienie stylizacji na co dzień lub na specjalną okazję. Można wybierać spośród różnych modeli – m.in. fashion, retro, sportowych czy klasycznych. Te ostatnie łączą tradycję, elegancję oraz nowoczesność i będą pasowały zarówno do codziennych, jak i biznesowych zestawów. Są też bezpiecznym wyborem na prezent. Poniżej trzy wybrane przez nas modele, które urzekają designem, minimalizmem, komfortem podczas użytkowania, a także najwyższą jakością wykonania.

Tissot Everytime Lady – jakość sama w sobie

Zegarki o ponadczasowym charakterze pasują do większości stylizacji i okazji – prezentowany model Tissot wyróżnia się jednak dość odważną stylistyką. Przypadnie do gustu miłośniczkom elegancji, które dbają o każdy najdrobniejszy detal, uwielbiającym złoto i mocne dodatki. Nie można jednak z nimi przesadzać – do takiego zegarka najlepiej będzie pasować biżuteria stonowana i delikatna.

Tissot Everytime Lady ma złotą tarczę, bransoletę i kopertę ze stali szlachetnej ze złoconą, specjalną technologią PVD. Minimalistyczna tarcza oraz bogata bransoleta świetnie się uzupełniają, stanowiąc idealnie wyważony duet. Elegancki model z żółtego złota, ze szkłem szafirowym, jest wyjątkowo piękny i elegancki, ale także solidny i wytrzymały – jako prezent dla bardzo eleganckich kobiet sprawdzi się idealnie.

Calvin Klein Addict – wyjątkowy zegarek modowy

Drugą propozycją jest szwajcarski model od Calvina Kleina, który odpowiada aktualnym trendom, gdyż zachwyca odcieniem różowego złota. Niezwykle modny zegarek fashion spodoba się paniom podążającym za wyróżnikami stylu – można go nosić wraz z bransoletkami w podobnych barwach. Jest niewielki i subtelny, ale ma wyjątkowo oryginalny kształt – szybko stał się niemal kultową propozycją.

Warto pochwalić go także na wagę, dzięki której jest przyjemny noszeniu. Czysty uporządkowany design, gładkie linie, okrągły kształt koperty i minimalistyczna tarcza tworzą dopełnienie efektownej bransoletki z polerowanej stali szlachetnej. To wyjątkowo kobiecy zegarek o delikatnym, ale modnym wzornictwie. Jeśli stawiasz na klasykę, wybierz ten czasomierz w kolorze żółtego złota i z czarną tarczą.

Atlantic Elegance – dla miłośniczek srebra

Pierwsza z naszych propozycji to zegarek w kolorze żółtego złota, druga z różowego, a zatem trzeci model prezentujemy w odcieniach srebra. To najlepszy wybór na co dzień – sprawdzi się również do pracy i na spotkaniach biznesowych, ale z powodzeniem można go nosić każdego dnia. Na uwagę zasługuje szwajcarska jakość wykonania – wyposażono go w modną bransoletę typu „mesh”, czyli z plecionej stali, a także szkło szafirowe odporne na zarysowania. Jego wzór to klasyka stylu skandynawskiego i nowoczesności, co czyni go idealnym towarzyszem codzienności. Stonowana kolorystyka trafi w gust pań, które wolą subtelne dodatki od wyrazistego złota.

