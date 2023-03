Zdjęcie słynnej łąki z tła pulpitu Windowsa zostało zrobione pod Krakowem? Jak oceniacie podobieństwo?

Malownicze pola pod Krakowem

Okazuje się jednak, że idylliczny zakątek, w którym zostało zrobione zdjęcie to wzgórze w hrabstwie Sonoma, w stanie Kalifornia. Miejsce do dziś jest oblegane i fotografowane przez turystów. Ze wzgórzem tym wiąże się też ciekawa historia.

Rozległe pola w Polanowicach położone są na łagodnych wzniesieniach, dzięki czemu stanowią malowniczy widok dla osób, które podróżują pobliską drogą. Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia zieleń na wzgórzach sięga aż po horyzont. Kiedy na błękitnym niebie pojawiają się obłoki widok ten zaczyna przypominać słynne zdjęcie, które zna każdy użytkownik programu Windows. Idylla (ang. Bliss) to najpopularniejsza tapeta na pulpicie komputerów w historii systemu operacyjnego Windows.

Zdjęcie zrobione w 1996 r.

Amerykański fotograf Charles O’Rear w połowie lat 90. prawie codziennie mijał wzgórze. Przez długi czas nie zwracał jednak na nie uwagi. Pewnego dnia widok, który zastał na wzgórzu zachwycił go. Stało się to po około miesiącu opadów deszczów, po którym wzeszło słońce podkreślające piękno zielonej trawy. Dało to niesamowity efekt, którym zachwycił się później zespół pracujący nad Windowsem XP. Zdjęcie zostało zrobione w 1996 r.