Zbrodnia w centrum Krakowa. Prokurator żąda dożywocia dla jednego sprawcy i wysokich kar dla pozostałych

Z ustaleń wynika, że w dniu zabójstwa Marcin K. i Patryk S. pili piwo na przystanku koło Galerii Krakowskiej, gdy podeszło do nich dwóch mężczyzn i kobieta. Doszło do scysji i przybyli poturbowali młodych ludzi. Marcin K. i Patyk S. potem spotkali tego dnia znajomego Ukraińca i Mykhailo P. powiedział im, że zna napastników, bo kiedyś nocował z nimi w pustostanie na ul. Wita Stwosza na tyłach Muzeum AK, wtedy też został przez nich pobity i okradziony. Mężczyźni postanowili się zemścić.

Dołączył do nich jeszcze Marcin G. We czterech wieczorową porą poszli w kierunku pustostanu. Marcin G. został na czatach na zewnątrz, a pozostała trójka weszła do środka i oświetlała wnętrze zapalniczkami. W pewnej chwili ktoś wybiegł z pustostanu, a na miejscu był jedynie Jan M. i leżącego pierwszy zaatakował obywatel Ukrainy. Zadawał mu ciosy kijem, a potem pięścią. Później do bicia i kopania dołączyli Marcin K. i Patryk S. Marcin G. stał wtedy na czatach i przyglądał się zajściu.