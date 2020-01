Zbliżają się wielkie utrudnienia dla pasażerów MPK w Krakowie

Uwaga pasażerowie! Już w najbliższą sobotę wprowadzone zostaną bardzo duże zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Przede wszystkim tramwaje przestaną kursować ul. Kalwaryjską. Powrócą na nią prawdopodobnie dopiero 17 lutego.

Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Kalwaryjskiej związane jest z planowaną wymianą szyn i rozjazdów w rejonie Korony w Podgórzu (rejon skrzyżowania ul. Kalwaryjskiej z ul. Legionów Piłsudskiego). Zaplanowano również usunięcie wybrzuszeń na torowisku w ciągu ul. Kalwaryjskiej oraz wymianę zwrotnicy w rejonie węzła Łagiewniki (od strony ul. Wadowickiej). Koszt tych prac to ok. 4 milionów złotych. W związku z tą inwestycją m.in. zawieszone zostaną kursy tramwajów numer 11, 19, 71, 76 (szczegóły poniżej).

Dodatkowo również w sobotę wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy w związku z rozpoczęciem ferii zimowych. Jak już informowaliśmy, zdaniem urzędników miejskich w ferie mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej, stąd też zamierzają zmniejszyć liczbę kursów na niektórych liniach. Zawieszone zostaną kursy m.in. linii 49 i 78. Co więcej Krakowski Szybki Tramwaj, czyli "pięćdziesiątka" z Kurdwanowa do Krowodrzy Górki będzie kursowała tylko co 7,5 minuty (do tej pory w godzinach szczytu komunikacyjnego pojawia się co 5 minut).

Na nasze pytanie o to, czy np. w poprzednie ferie zimowe były robione dokładne badania potwierdzające, że mniej osób korzysta z kursów MPK, dostaliśmy od urzędników zaskakującą odpowiedź, że... "co do zasady nie robi się pomiarów w ferie, tylko bazuje się na obserwacjach z poprzednich lat".

W związku z remontem w Podgórzu wprowadzone zostaną następujące zmiany w rozkładach jazdy: nr 1 - będzie kursować po stałej trasie. Częstotliwość kursowania w dni powszednie pozostanie zmniejszona do 15 minut. nr 6, 10, 44 - w dalszym ciągu będą zawieszone. nr 8 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Borek Fałęcki” - ul. Zakopiańska, ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Starowiślna, ul. Dominikańska - ... - „Bronowice Małe”. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.

nr 11, 19, 71, 76 - zostaną zawieszone. nr 13 - w dalszym ciągu będzie kursować po obecnej trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów P+R” - ... - ul. Wielicka, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul. Dominikańska - ... - „Bronowice”. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. nr 17 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” - ul. Grota-Roweckiego, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka - ... - „Dworzec Towarowy”. Częstotliwość i godziny kursowania pozostaną bez zmian. nr 18 - w dalszym ciągu będzie kursować po obecnej trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” - ul. Grota-Roweckiego, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Starowiślna, ul. Dominikańska - ... - „Krowodrza Górka”. Częstotliwość kursowania w dni powszednie nadal będzie zmniejszona do 15 minut.

nr 52 - będzie kursować po stałej trasie. Częstotliwość kursowania w dni powszednie nadal będzie zmniejszona do 7,5 minuty przez cały dzień. nr 70 - zastępcza linia tramwajowa nadal będzie kursować po obecnej trasie: „Pleszów” - ul. Igołomska, ul. Ptaszyckiego, al. Jana Pawła II, ul. Mogilska, ul. Lubicz, ul. Westerplatte, ul. Dominikańska, ul. Franciszkańska, ul. Zwierzyniecka, ul. Kościuszki - „Salwator”. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. nr 72 - nowa linia czasowa kursująca po trasie: od 25 do 28 stycznia: „Czerwone Maki P+R” - ul. Grota-Roweckiego, ul. Brożka, ul. Zakopiańska - „Borek Fałęcki” od 29 stycznia: „Czerwone Maki P+R” - ul. Grota-Roweckiego, ul. Brożka, ul. Wadowicka - „Rzemieślnicza” Linia będzie kursować we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością jak linia nr 11. Przystanek początkowy „Rzemieślnicza” będzie zlokalizowany na ul. Rzemieślniczej przed skrzyżowaniem z ul. Wadowicką.

nr 74 - nowa linia czasowa kursująca po trasie: „Wzgórza Krzesławickie” - ul. Kocmyrzowska, ul. Bieńczycka, al. Pokoju, ul. Grzegórzecka, ul. Dietla, ul. Starowiślna, ul. Na Zjeździe, ul. Wielicka, ul. Nowosądecka - „Kurdwanów P+R”. Linia będzie kursować tylko w dni powszednie w godz. ok. 6.00-20.00 z częstotliwością co 15 minut. nr 77 - nowa linia czasowa kursująca po trasie: „Dworzec Towarowy” - tunel tramwajowy, al. Powstania Warszawskiego, ul. Grzegórzecka, ul. Starowiślna, ul. Na Zjeździe, ul. Wielicka, estakada tramwajowa, ul. Lipska - „Mały Płaszów P+R”. Linia będzie kursować we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością jak linia nr 19. nr 78 - zostanie zawieszona na okres ferii zimowych. Więcej na ten temat tutaj. nr 79 - nowa linia czasowa kursująca po trasie: „Borek Fałęcki” - ul. Zakopiańska, ul. Wadowicka - „Rzemieślnicza”. Linia będzie kursować od środy, 29 stycznia tylko w dni powszednie w godz. ok. 6.00-19.00 z częstotliwością co 15 minut. Przystanek początkowy „Rzemieślnicza” będzie zlokalizowany na ul. Rzemieślniczej przed skrzyżowaniem z ul. Wadowicką. Zastępcza linia autobusowa: nr 711 - zastępcza linia autobusowa kursująca po trasie: „Łagiewniki” - ul. Wadowicka, ul. Kalwaryjska, ul. Limanowskiego, ul. Na Zjeździe - „Plac Bohaterów Getta”. Linia będzie kursować w dni powszednie w godzinach szczytu co 7,5 minuty, poza szczytem i w dni wolne co 10 minut (w niedzielę do godz. 8.00 co 15 minut).