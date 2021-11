Zbliża się otwarcie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Ruszyła sprzedaż biletów

Po raz pierwszy dla zwiedzających drzwi Muzeum Stanisława Wyspiańskiego urządzonego w Europeum zostaną otwarte w piątek, 3 grudnia. Na trzech poziomach galerii zaprezentowanych zostanie około dwustu prac Wyspiańskiego, począwszy od grafik, zaprojektowanych przez niego kostiumów teatralnych czy projekcji fragmentów inscenizacji teatralnych i filmowych jego sztuk, które zostaną zaprezentowane na najniższym poziomie galerii, przez ekspozycję portretów i pejzaży krakowskich zaaranżowaną na parterze budynku, po wystawę na piętrze prezentującą trzy najważniejsze tematy w twórczości Wyspiańskiego - religię i naturę skupione wokół prac z kościoła franciszkanów, antyk oraz Wawel i historię, zorganizowane wokół projektów wawelskich i symboliki narodowej.

W Europeum, dawnym Starym Spichlerzu, w którym do tej pory mieściły się obrazy i rzeźby z historii sztuki europejskiej, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego będzie działać do czasu powstania nowego, przeznaczonego do ekspozycji jego dzieł budynku.