Zbliża się kumulacja utrudnień w rejonie Zwierzyńca. Zaraz rusza przebudowa dwóch ulic, a remont mostu Dębnickiego już z opóźnieniami

Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki

Prace na moście mają potrwać w sumie 5 miesięcy, ale największe zmiany w organizacji ruchu drogowego zaplanowane są na ok. 3,5 miesiąca. Jeżeli wykonawca nie napotka podczas robót kolejnych trudności, to ruch dwupasmowy w obu kierunkach na moście powinien zostać przywrócony ok. połowy listopada. Nie oznacza to jednak zakończenia prac na moście, ponieważ pozostaną jeszcze do dokończenia prace związane z ciągiem pieszo-rowerowym oraz z barierkami.