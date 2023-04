Zbiórka na transport ciała Mariusza Sierakowskiego do Polski. Były piłkarz Hutnika zginął w wypadku w pracy

Celem było zebranie 50 tys. złotych, licznik został przekroczony już środę wieczorem.

Na stronie zbiórki czytamy:

"Pogrążeni w głębokim smutku, z przykrością informujemy, że wczoraj tj. 11.04.2023 (wtorek) odszedł od nas Mariusz Sierakowski… Wspaniały człowiek, zawsze uśmiechnięty, którego nie dało się nie lubić. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc i wierzymy, że wspólnie uda nam się zorganizować transport i pochówek dla Mariusza w najlepszy możliwy sposób, godny i spokojny - na jaki zasłużył.

Swoje ostatnie miesiące ciężko pracował za granicą i dopiero zaczynał planować swoją przyszłość, marzyć… Byliśmy z niego dumni całe życie i tak już zawsze pozostanie. Niestety ta sama praca, za którą wyjechał w nieszczęśliwym wypadku odebrała mu życie.

Dlaczego coś go zatrzymało? Dlaczego gdy poświęcił się sobie i lepszej przyszłości coś postanowiło nam go odebrać… Było tak dużo planów, pomysłów, tyle życia wspólnie do spędzenia. Wielu z was miało z nim bliższy lub dalszy kontakt i wspólne plany - dlatego zróbmy tak, aby nikt nigdy o nim nie zapomniał! Był człowiekiem o wielkim sercu, dlatego możemy się domyślać, że na ostatnie pożegnanie przybędą setki osób - o uroczystości będziemy informować na bieżąco