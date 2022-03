Zbiórka dla Ukrainy w Bronowicach. Potrzebna żywność i środki czystości Małgorzata Mrowiec

Do 31 marca działa punkt zbiórki dla Ukrainy zorganizowany w siedzibie Rady Dzielnicy VI Bronowice. Na liście potrzebnych produktów znalazły się m.in. pasty i szczoteczki do zębów, pieluchy dziecięce, jak i dla dorosłych, proszki do prania, a także produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania i o długim terminie ważności.