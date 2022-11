Zbigniew Preisner śpiewa z przyjaciółmi "Stare i nowe kolędy". Premiera płyty i koncert artystów Piwnicy pod Baranami w Krakowie [WIDEO] Paweł Gzyl

Zbigniew Preisner i przyjaciele Materiały prasowe

„Zbigniew Preisner i Przyjaciele. Stare i nowe kolędy” - to tytuł płyty i trasy koncertowej cenionego kompozytora i artystów krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Album właśnie trafił do sprzedaży, a jego wykonawcy zaprezentują go na żywo 7 stycznia 2023 roku w ICE Kraków.