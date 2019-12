Zbigniew Fijak chciał 500 tys zł za krzywdę, wywalczył ledwie kwotę 15 tys.

Z ustaleń wynika, że został 13 września 1982 r. zatrzymany w związku z przewożeniem nielegalnych materiałów i aresztowany do 17 lutego 1983 r.. Wtedy na podstawie dekretu o stanie wojennym zapadł wyrok Sądu Garnizonowego w Krakowie skazujący Fijaka na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Sąd Najwyższy 29 kwietnia 1983 r. uchylił zawieszenie kary i Fijak już następnego dnia, czyli 30 kwietnia chcąc uniknąć więzienia trafił do kliniki psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 8 sierpnia 1983 r. na mocy amnestii darowano mu karę.

W złożonej apelacji pełnomocnik Fijaka domagał się wyższych kwot. Przekonywał, że sąd błędnie przyjął, że nie ma związku między aresztem i skazaniem, a blokadą rozwoju kariery naukowej Fijaka. Zauważał jego adwokat, że w analogicznych sprawach przyznawano zadośćuczynienia rzędu 120 - 145 tys. zł, a to zasądzone Fijakowi określa jako „rażąco niskie”. Stwierdzał ponadto, że niesłusznie aresztowanie i skazanie pogorszyło stan zdrowia opozycjonisty. Był wygłodzony, odwodniony, miał atak kamicy nerkowej, sam też podejmował głodówki. Dręczono go psychicznie, straszono śmiercią syna, podsłuchiwano i nagrywano, bo SB miało świadomość, że posiadał cenne informacje o strukturze kierownictwa opozycji

Fijak w latach 1977–1989 był pracownikiem Instytutu Etnografii UJ. W 1980 wstąpił do „Solidarności”. Organizował struktury związku na uczelni UJ. W 1982 kierował poligrafią Regionalnej Komisji Wykonawczej.

W 1990 kierował komisją weryfikującą oficerów SB w Krakowie. W latach 1990–1998 przez dwie kadencje zasiadał w krakowskiej radzie miasta. Przez rok pracował w Biurze Interwencji Senatu, następnie od 1990 do 1999 był zatrudniony w biurze poselskim Jana Rokity. Do 2002 pełnił funkcję dyrektora Urzędu Miasta Krakowa, później objął stanowisko dyrektora Biura Organizacyjnego w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Należał kolejno do Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (i w jego ramach do AWS). W 2002 został członkiem Platformy Obywatelskiej, kierował strukturami tej partii w Krakowie. Na początku września 2010 r. wystąpił z PO