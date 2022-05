Zbigniew Boniek o spadku Wisły Kraków: Ta drużyna była zlepkiem piłkarzy bez ducha OPRAC.: (k)

Zbigniew Boniek adam jankowski / polska press

- To nie jest jedna z trzech najsłabszych drużyn w lidze, jeśli chodzi o potencjał ludzki. To drużyna, która mogła zrobić trochę więcej. Natomiast w tej drużynie kompletnie zabrakło ducha - skomentował spadek Wisły Kraków do I ligi Zbigniew Boniek na kanale YouTube Romana Kołtonia.