Zawodniczka AZS UJK Kraków King Wilk marzy o podium w piłkarskiej ekstralidze

Milan Dimun z Cracovii: Dwa istotne cele przed nami

Milan Dimun, pomocnik Cracovii, jakoś daje sobie radę z czasem, kiedy nie można grać w piłkę. Chce jak najszybciej wrócić do zajęć i walczyć o to, co „Pasom” udało się już wypracować w tym sezonie – co najmniej utrzymać 3. miejsce w tabeli i spróbować sięgnąć po Puchar Polski od ...