Zawód przyszłości na Politechnice Krakowskiej. Dzięki nowym studiom można zostać UX i UI Designerem

W roku akademickim 2023/2024 partnerem studiów została marka Medicine. Studentom - jak przekazują przedstawiciele Politechniki Krakowskiej - daje to niezwykłą możliwość tworzenia produktów cyfrowych na bazie realnych potrzeb biznesowych, a nawet możliwość stażu dla najlepszych.

Program studiów został przygotowany tak, by rozwijać praktyczne umiejętności. Studenci uzyskają wiedzę i doświadczenie dotyczące całościowego procesu twórczego produktu cyfrowego oraz pełen projekt do portfolio.

- Zawód UX i UI Designera z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Cyfryzacja różnych dziedzin życia powoduje, że firmom zależy na sukcesie ich stron internetowych czy aplikacji. Jednak, aby ten sukces umożliwić, potrzeba specjalistów, którzy będą potrafili zaprojektować je w taki sposób, by produkt posiadał wysokie walory funkcjonalne i wizualne dla użytkowników - mówi kierownik nowych studiów podyplomowych dr inż. arch. Grzegorz Schnotale z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

- Około połowa odbędzie się stacjonarnie w budynku Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych 1. Drugą część stanowić będą zajęcia realizowane w trybie zdalnym, które staną się doskonałą okazją do przedstawienia doświadczeń projektantów pracujących na co dzień poza granicami Polski, między innymi w Nowym Jorku, Berlinie czy Londynie - tłumaczy dr Grzegorz Schnotale.

Uczestnikom studiów zostanie zapewniony dostęp do pakietu Office 365, narzędzia do prototypowania Figma oraz dostęp do grupy na Teams. W czasie zajęć w laboratoriach komputerowych PK studenci będą mogli korzystać z indywidualnych stanowisk pracy składających się z nowoczesnego komputera i tabletu graficznego.

Rekrutacja na edycję studiów 2023/2024 rozpocznie się 3 lipca i potrwa do 12 lipca. Liczba miejsc jest limitowana, bowiem - ze względu na indywidualny charakter zajęć - jedna grupa zajęciowa w laboratoriach komputerowych może liczyć do 20 osób. Uruchomione zostaną maksymalnie dwie takie grupy, a zatem limit przyjęć to 40 miejsc.

Zajęcia będą zrealizowane przez wykwalifikowaną kadrę praktyków. Jednostką prowadzącą studia jest Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

