Zawieszają pociągi do Zakopanego. PKP rozpoczyna kolejny etap remontu linii kolejowej

- Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do grudnia 2023 r. Oprócz zwiększenia dostępności i komfortu podróżnych na stacjach i przystankach, inwestycja stworzy możliwość skrócenia czasu przejazdu z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin, dla najszybszego pociągu - informuje Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK.