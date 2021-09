Zawiadomienie do Watykanu. Abp Jędraszewski tuszował molestowanie? Chodzi o sprawę abp Paetza. Kuria odpowiada

Jak się dowiadujemy, nie będzie żadnej reakcji krakowskiej kurii na publikację na Twitterze skanu zawiadomienia przez ks. Isakowicza-Zaleskiego.

- Ksiądz arcybiskup nie chce tego komentować. Potwierdza, że to, co napisał abp Kowalczyk jest prawdą, że to on zgłosił tę sprawę do nuncjatury apostolskiej - mówi nam rzecznik kurii, dodając, że nie dotarła tam oficjalną drogą żadna informacja o takim zawiadomieniu w sprawie abp. Marka Jędraszewskiego, nie znamy jego treści. - A jeśli Stolica Apostolska uzna za stosowne, będzie wyjaśniać sprawę, to na pewno arcybiskup będzie rozmawiał z przedstawicielami Watykanu – mówi ks. Michalczewski.