Zawiadomienie do Watykanu. Abp Jędraszewski miał tuszować molestowanie. Chodzi o sprawę abp Paetza

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, komentator życia Kościoła i publicysta, upublicznił kopię pierwszej strony tego zawiadomienia na Twitterze. "Innych stron na razie nie publikuję, bo są w nich poufne dane" - dodał w swoim wpisie. Ks. Isakowicz-Zaleski zaznaczył też, że dokument publikuje na prośbę ofiar.

Dokument zaadresowany jest do nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, został także wysłany do wiadomości: prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Luisa Ladarii Ferreraa, metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, prymasa i delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży bp. Wojciecha Polaka oraz do ks. Isakowicza-Zaleskiego.

Zawiadomienie dotyczy arcybiskupa Jędraszewskiego. Według autorów zawiadomienia miał on - będąc jeszcze biskupem pomocniczym poznańskim - przynajmniej od 1999 r. posiadać wiarygodne informacje o nadużyciach wobec kleryków seminarium duchownego w Poznaniu przez abp. Juliusza Paetza, ówczesnego metropolity poznańskiego.