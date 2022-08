Zaszczep się czwartą dawką szczepionki przeciwko COVID-19. To najlepsza forma ochrony!

Kto może zaszczepić się czwartą dawką przeciwko COVID-19?

Od 22 lipca z tego rodzaju profilaktyki mogą skorzystać osoby w wieku 60-79 lat. Wizytę w punkcie szczepień mogą one umówić po 120 dniach od daty pierwszego „ukłucia” przypominającego. Już wcześniej taką możliwość stworzono seniorom 80+.

E-skierowania na szczepienia drugą dawką przypominającą zostały wystawione automatycznie. Można je znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta oraz aplikacji mojeIKP. Jeśli z jakiegoś powodu dokument nie został wygenerowany, może to zrobić również lekarz w punkcie szczepień.

Do osób uprawnionych do kolejnego szczepienia Ministerstwo Zdrowia wysłało wiadomości SMS informujące o możliwości

umówienia „ukłucia”. Do tej pory zrobiło to już ponad 600 tys. osób w całym kraju.