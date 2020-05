Zaskakujący efekt zmian w ruchu? Jazda bywa płynniejsza

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzane ostatnio w Krakowie - zwężenia z dwóch do jednego pasa ruchu, wytyczanie nowych pasów ruchu dla rowerów, bezpieczne przejścia dla pieszych - wywołują sporo emocji wśród mieszkańców. Część zmiany popiera, inni mocno krytykują. Także radni zaczynają mieć uwagi i wątpliwości co do trybu wprowadzania zmian. Urzędnicy pokazują jednak dane, z których wynika, że przepustowość na odcinkach, gdzie wprowadzono zmiany, jest mniej więcej taka sama jak wcześniej, a w niektórych przypadkach nawet wzrosła.

Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu, jakie pojawiły się w ostatnich dniach to zwężenia do jednego pasa na wybranych odcinkach ul. Meissnera i al. Andersa oraz wytyczenie osobnych pasów ruchu dla rowerów na ul. Wielopole i Grzegórzeckiej. Trwa też zawężanie do jednego pasa ruchu na moście Grunwaldzkim. Po jednym pasie w każdą stronę zostanie tam dedykowane rowerzystom. W miejscach, gdzie wprowadzono zmiany, pojawiły się też odpowiednio zabezpieczone przejścia dla pieszych (odpowiednie oznakowanie, wyniesienie przejść, itp.) i także dodatkowe miejsca parkingowe (na ulicy Meissnera). Rewolucja w ruchu, burza w internecie Powyższe zmiany wywołują bardzo burzliwą dyskusję, zwłaszcza w internecie. Mieszkańcy-kierowcy nie zostawiają suchej nitki na zmianach. Uważają, że będą się tworzyć korki, auta będą jeździć wolniej, przez co będą emitować więcej spalin. Krytyka spada głównie na Łukasza Frank, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) i Łukasza Grygę, miejskiego inżyniera ruchu (MIR), bo te jednostki - ZTP i MIR, odpowiadają za nową organizację ruchu. Doszło też do tego, że na Łukasza Franka pod jego pracą czekał jeden z przeciwników zmian, który starał się go śledzić, a potem mu groził, co opisaliśmy jako pierwsi.

Urzędnicy i zwolennicy zmian przekonują, że dzięki korektom organizacji ruchu zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, zwłaszcza rowerzystom i pieszym. Przytaczają dane dotyczące liczby wypadków, zwłaszcza z udziałem pieszych, m.in. na al. Andersa. Najwięcej emocji budzi to, według przeciwników zmian, że zawężania do jednego pasa ruchu znacząco zmniejszą przepustowość. Okazuje się jednak, że zmiana jest minimalna, a czasami nawet przepustowość (przy jednym pasie) jest większa, niż wcześniej.

Poprosiliśmy o szczegółowe dane dotyczące zmian w ruchu na al. Andersa i ul. Meissnera. Analiza ruchu pochodzi z maja 2019 roku oraz z maja 2020 - przed i po wprowadzeniu zmian. Co oczywiste, dane z zeszłego roku są w większości wyższe. Obecnie ruch wciąż jest mniejszy, w związku z epidemią koronawirusa i wciąż mniejszym przemieszczaniem się społeczeństwa. W stosunku do zeszłego roku liczba aut przejeżdżających przez dany odcinek w ciągu godziny nieco spadła, ale są i odcinki, gdzie jest na podobny poziomie.

Wzięliśmy pod lupę dane dana dla przepustowości na al. Andersa i na ul. Meissnera. Badana była przepustowość (liczba pojazdów przejeżdżająca dany odcinek w ciągu godziny) w porannym szczycie (godz. 7-9) oraz popołudniowym (15-18). Co się okazało? Że po wprowadzeniu zmian i zwężeń do jednego pasa są odcinki, gdzie przepustowość... wzrosła. Czasami nawet o 7 proc. Mamy też jednak odcinki, gdzie także spadła. Przykładowo na al. Andersa na odcinku od ronda Kocmyrzowskiego w kier. D.H Wanda przepustowość w porannym szczycie spadła o 7 proc. - z 738 pojazdów na godzinę w maju 2020 przed zmianami do 688 po zmianach. Rok temu przepustowość wynosiła tutaj 886 pojazdów na godzinę. Z kolei w szczycie popołudniowym wzrosła tutaj o 7 proc. - 916 do 981 pojazdów. Rok temu było to 1079 pojazdów. Szczegółowe dane dla al. Andersa znajdują się w tabelach na końcu tekstu. Andersa -od Ronda Kocmyrzowskiego w kier. D.H Wanda Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 886 738 688 -7% 15.00 - 18.00 1079 916 981 7% O ile na Andersa mamy odcinki, gdzie przepustowość spadła, to na ul. Meissnera po wprowadzeniu zmian przepustowość wyłącznie wzrosła. Przykładowo na odcinku od wysokości ulicy Ugorek do rodna Młyńskiego liczba aut przejeżdżając w szczycie popołudniowym wzrosła z 832 do 872. I jest to niewiele mniej, niż rok temu, kiedy przejeżdżało tamtędy 911 pojazdów na godzinę. Szczegółowe dane w tabelach na końcu tekstu. Meissnera - od Ugorek w kier. Ronda Młyńskiego wlot Ronda Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 759 470 473 1% 15.00 - 18.00 911 832 872 5% Analizy dla Mogilskiej Podobne dane są zbierane dla ulicy Mogilskiej, gdzie zwężenia do jednego pasa pojawią się na wysokości ulic Cystersów i Kieleckiej. Urzędnicy mają pomiary ruchu z zeszłego roku i z tego, przed planowanymi zmianami. Tu ruch aktualnie też jest mniejszy nić rok temu. Urzędnicy liczą, że i tu przepustowość się zwiększy, zwłaszcza że wyłączona ma być sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach z Cystersów i Kielecką.

- Odnośnie sytuacji z tego tygodnia, to we wtorek 26 maja notowaliśmy w ciągu dnia w sumie wzrost ruchu o ok. 5 proc. względem sąsiednich dni, jednakże chwilowe wartości natężeń w samym szczycie popołudniowym wzrastały nawet dwukrotnie. Dodatkowo przy deszczu przepustowość skrzyżowań jest mniejsza z uwagi m.in. na wolniejsze ruszanie przy sygnale zielonym i zachowywanie większych odstępów pomiędzy pojazdami - wyjaśnia Łukasz Gryga. Nie wszystkie zmiany dobre Dotychczasowe zmiany w ruchu to dopiero początek. Niektóre plany budzą jednak szersze kontrowersje, jak np. zwężenie do jednego pasa na moście na ul. Nowohuckiej (aktualnie trwa tam remont nawierzchni). Krytycznie wypowiedział się o tym m.in. Dominik Jaśkowiec, szef rady miasta Krakowa. - Nie będzie akceptacji i nie będzie zgody na likwidację priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Na proponowanych przez ZTP i MIR zmianach najbardziej ucierpią osoby korzystające w sposób systematyczny z komunikacji autobusowej. Ograniczenie do jednego pasa ruchu przejazdu przez most na ul. Nowohuckiej uderzy właśnie w nich - uważa Jaśkowiec.

Co więcej, w anonimowych rozmowach sami urzędnicy przyznają nam, że ten pomysł jest chybiony i należy się z niego wycofać. - Jeżeli jakiekolwiek zmiany uderzą istotnie w transport zbiorowy to albo je będziemy dalej modyfikować, aby to naprawić albo się z nich wycofamy - zapowiada Łukasz Gryga. Zmiany w przepustowości ruchu na al. Andersa Andersa - od Dunikowskiego w kier. Bora-Komorowskiego Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 729 629 634 1% 15.00 - 18.00 884 895 872 -2% Andersa - od Bora-Komorowskiego w kier. Dunikowskiego Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 1032 840 852 1% 15.00 - 18.00 1296 1232 1212 -2% Andersa - od D.H Wanda w kier. Dunikowskiego Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 1038 725 755 4% 15.00 - 18.00 1123 1003 996 -1% Andersa -od Dunikowskiego w kier. D.H Wanda Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 789 592 633 7% 15.00 - 18.00 765 784 762 -3% Andersa - od D.H. Wanda w kier. Ronda Kocmyrzowskiego Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 1313 1029 1067 4% 15.00 - 18.00 1585 1500 1476 -2% Zmiany w przepustowości ruchu na ul. Meissnera Meissnera - od Ugorek w kier. Ronda Młyńskiego przy Ugorek Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 756 445 478 7% 15.00 - 18.00 1087 893 942 5% Meissnera - od Ronda Młyńskiego w kier. Ugorek Maj 2019 Maj 2020 przed zawężeniem Maj 2020 po zawężeniu % do sprzed zawężenia 07.00 - 09.00 924 630 645 2% 15.00 - 18.00 857 720 767 7%