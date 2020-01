Zarzuty korupcyjne dla byłego senatora z Małopolski, wpływowego polityka ze Stróż

Funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA prowadzą postępowanie w sprawie podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, a także powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne, w związku z pełnieniem tych funkcji. Do tej pory zarzuty usłyszało 24 podejrzanych.

Dzisiaj w ramach śledztwa zatrzymano trzy osoby, w tym byłego senatora RP VIII kadencji, jego syna oraz dyrektor małopolskiego oddziału Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszyscy zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty korupcyjne - były senator i jego syn usłyszą między innymi zarzuty przyjęcia wielomilionowych łapówek, natomiast dyrektor PFRON usłyszy zarzut wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

Zaczęło się w Krakowie

Czarne chmury nad senatorem z PiS zaczęły zbierać się już w 2017 roku. Wtedy to Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób, w tym syna senatora PiS, Grzegorza K. i prezesa spółki Małopolskie Dworce Autobusowe Marcina F. Ponadto trzech biznesmenów. Do zatrzymań doszło w Warszawie i Krakowie. Przeszukiwane są miejsca zamieszania podejrzanych oraz samego senatora. Chodziło o sprawę łapówek na łączną kwotę 1,1 mln zł. CBA zaznaczało wtedy, że śledztwo prowadziło od roku. Co ważne, dochodzenie dotyczyło przekroczenia uprawnień przez osoby pełniące funkcje publiczne, więc, jak widać teraz, odnosiło się również do samego senatora. Wtedy chronił go immunitet senatorski i dlatego nie został zatrzymany. Prokuratura w Katowicach, która przejęła śledztwo, wystąpiła z wnioskiem o cofnięcie immunitetu. Senator odpowiedział, że sam się go zrzeknie, by sprawę wyjaśnić. Uważa ją za polityczny atak na jego fundację, rodzinę i jego samego, jako senatora.