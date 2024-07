Żartowniś na lotnisku w Balicach stracił na poważnie. Bomby w bagażu nie było, ale mandat był, a samolot odleciał bez pasażera

Bagaże pozostawione na lotnisku bez opieki

Żarty bombowe z przykrym zakończeniem

W poważniejszej sytuacji znalazł się pasażer "żartowniś", który w poniedziałek miał lecieć do Wielkiej Brytanii. Nie poleciał zaplanowanym lotem, a dodatkowo dostał mandat.

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych obywatel RP oświadczył, że był to głupi żart i przeprasza. Uruchomiono całą procedurę, w bagażach 45-latka z Krakowa nie stwierdzono żadnych niebezpiecznych urządzeń ani przedmiotów. Mężczyznę ukarano grzywną - dostał mandat karny kredytowany w wysokości 500 zł w związku z naruszeniem Ustawy Prawo Lotnicze. Żartowniś stracił podwójnie, gdyż musiał przełożyć zaplanowaną podróż - relacjonuje Justyna Drożdż.

To 45-letni Polak, który w trakcie kontroli bezpieczeństwa na pytanie zadane przez pracownika Służby Ochrony Lotniska, co zawiera jego bagaż, odpowiedział: „bombę".

Straż Graniczna apeluje

Apelujemy do podróżnych, aby pilnowali swoich bagaży i nie pozostawiali ich bez opieki. Pozwoli to uniknąć opóźnień, utrudnień i niepotrzebnych problemów w drodze na upragniony urlop. Informujemy, że każdy pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i musi zostać sprawdzony. Związane jest to z wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa.