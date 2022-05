Zarobki w Małopolsce: przeciętna pensja wzrosła w rok o… 14,2 procent, a od 2015 r. o 83 procent. To rekord Polski. Kto zarabia 7 tysięcy?

Pracodawcy zmuszeni są dawać podwyżki, ponieważ wszystko wokół drożeje i pracownicy coraz częściej grożą zmianą firmy. Mogą to robić, zwłaszcza w kilku branżach, ponieważ zarówno w Krakowie, jak i wielu innych zakątkach regionu, liczba osób przechodzących na emerytury jest (z przyczyn demograficznych) niemal dwa razy większa od liczby młodych wchodzących na rynek pracy – więc coraz bardziej brakuje pracowników. Dotyczy to zarówno specjalistów rozchwytywanych przez dynamicznie rozwijający się w Krakowie sektor nowoczesnych usług dla biznesu i firm technologicznych, jak i mniej lub bardziej wykwalifikowanych robotników.

Małopolski rynek pracy: kilka branż intensywnie szuka pracowników

Niezależnie od tych perturbacji, kilka sekcji gospodarki notuje historyczne rekordy zatrudnienia. W sumie w całym sektorze przedsiębiorstw pracuje już – wedle GUS – prawie 537 tys. osób, czyli o 3 procent więcej niż rok temu. W samym przemyśle jest ich 218 tys., co oznacza wzrost o 2,5 procent (w przetwórstwie przemysłowym – o 2,9 proc.). Ale absolutną gwiazdą wszelkich wzrostów jest informacja i komunikacja, w której zatrudnienie poszybowało w porównaniu z zeszłym rokiem o… jedną trzecią! To wzrost gigantyczny, wręcz niespotykany w dziejach. W sekcji tej w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób pracuje już 47,5 tys. specjalistów. To o połowę więcej niż w transporcie i gospodarce magazynowej – gdzie zatrudnienie także wzrosło, ale nie aż tak (o 5,8 proc.). Odbicie widać też wyraźnie w zakwaterowaniu i gastronomii – liczba pracowników wzrosła tu rok do roku o 11 procent, trzeba jednak pamiętać, że wiosną 2021 mieliśmy do czynienia ze śmiertelną falą pandemii i kolejnymi lockdownami.